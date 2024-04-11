Altay'da Mustafa Denizli camiayı toplayacak

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2'nci Lig'e 664 milyon 918 bin TL borçla düşen ve transfer yasağı süren Altay'ın simge isimlerinden Denizli, kulübün şirketleşme çalışmaları için kolları sıvadı. Tecrübeli futbol adamı Altay'ın borç yükünden kurtulması için yapılacak şirketleşme çalışmalarında öncü olacak. Yönetimle ve camianın güçlü isimleriyle görüşmeler yapacak Mustafa Denizli'nin bazı firmalarla temas halinde olduğu kaydedildi.

DENİZLİ: "KURTULUŞ YOLU ŞİRKETLEŞMEDE"

İzmir'de yayınlanan yerel bir gazeteye konuşan Mustafa Denizli, "Altay bulunduğu ligle değil, tarihiyle büyüktür. Kulübümüz, en kısa zamanda o şanlı tarihine yakışır bir konuma gelecektir. Altay Türk futbolunun en önemli çınarlarından biridir. Her şeye rağmen futbolcularımız tüm zorlukların üstesinden gelerek ellerinden geleni ortaya koydular. Onlara teşekkür borçluyuz" mesajı verdi.

Kulübün zor durumda olduğunu ifade eden Denizli şöyle devam etti: "Yara çok büyük ve sadece merhem olması için futbolcu satışları gerçekleşti. Kazımcan Karataş ve Efe Sarıkaya'dan gelen bonservisler sadece geçici olarak sorunu çözdü. Altay'ın geleceğini kurtaracak projeler geliştirmeliyiz. Transfer yasağını açmaktan başka şansımız yok. Bunun yolu da şirketleşmekten geçiyor."