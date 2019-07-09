Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.

Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz."

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Asil Kaan Güler (d. 14 Nisan 1998, Osmangazi, Bursa) Türk futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.

Kariyeri

Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır.

Millî kariyeri

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılmıştır.[2] 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.