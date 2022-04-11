Alperen Şengün sezonu rekorla kapattı

NBA'de Houston Rockets formasıyla çaylak sezonunu geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün, ilk yılını kariyer rekoruyla tamamladı.

Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 130-114'lük skorla yenilip normal sezonu tamamlarken Alperen de 9 sayı 6 ribaund, 1 blokluk performans sergiledi.

Mücadelede 8 asist yapan Alperen bu alanda kariyer rekorunu kırmış oldu.