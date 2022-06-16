ALPASLAN ÖZTÜRK’ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

2013-14 ara transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken Öztürk, Kasımpaşa SK'ya transfer oldu. Bir buçuk sezonluk kiralık sözleşmeyi imzalayan Öztürk'ün satın alma opsiyonu da Kasımpaşa SK'ya verildi ancak Kasımpaşa, Öztürk'ün bonservisini almadı. Öztürk bu dönemde 34 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Öztürk, Kasımpaşa ile sezonu tamamladıktan sonra bu kez de Eskişehirspor'a kiralandı. Öztürk bu dönemde toplamda 18 maça çıktı.

Öztürk, 1 Temmuz 2018 tarihinde Elazığspor'dan, Göztepe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Burada 3 sezon boyunca forma giyen Öztürk kendini geliştirdi ve kariyerindeki en dönemini geçirdi. Öztürk, 3 sezonda Göztepe ile toplamda 76 maça çıktı ve takımına 13 golle katkı sağladı. Bu istikrarlı performansı ile kendini Türk futboluna daha çok tanıtan Öztürk, millî takımın Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Göztepe ile başarılı 3 sezon geçiren Öztürk 2020-21 sezonunda sözleşmesinin bitimi ile takımdan ayrıldı.

Öztürk 2020-21 sezonunda biten sözleşmesi ile 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray ile anlaştı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi.