12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alp Kırşan kimdir? sorusu ekranlara gelen Kapanmadan Kazan yarışması ile gündeme geldi. Alp Kırşan, model olarak başladığı kariyerine oyuncu ve sunucu olarak devam ediyor. Bu seneye kadar Survivor yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Alp Kırşan'ın yeni yarışması Kapanmadan Kazan'da merak ediliyor. Kapanmadan Kazan ve Alp Kırşan hakkında detaylar haberimizde.
ALP KIRŞAN KİMDİR?
Alp Kırşan 3 Kasım 1979'da İzmir Karşıyaka'da doğdu. Alp Kırşan liseyi doğduğu yer olan İzmir'de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Manisa-Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi'nden mezun olan Alp Kırşan, 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu. İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. 2007'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Oyunun Oyunu oyunuyla profesyonel oldu. Ayrıca 2011'de yayınlanan Yok Böyle Dans adlı yarışmada yarıştı. Irmak Ünal, oyuncu Damla Debre ve Buzda Dans yarışmasındaki partneri Julia Novikov'la ilişkiler yaşadı. 2012'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de mücadele etse de yarışmadan elendi. Daha sonra Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı. 2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile evlendi. Çiftin Efe isimli bri oğlu var.
KAPANMADAN KAZAN YARIŞMASININ FORMATI
Kapanmadan Kazan, ekranların sevilen ismi Alp Kırşan’ın sunumuyla ekrana geliyor. İki kişinin beraber yarışacağı formatta bir yarışmacı soruları cevaplarken, diğer yarışmacı kapı kapanmadan ödülleri toplamaya çalışıyor. Bilgi, rekabet ve eğlencenin bir arada olduğu yarışmada ister gelin-görümce, ister anne-oğul, ister baba-kız, ister karı-koca, ister mahalle arkadaşları beraber yarışabilir.
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