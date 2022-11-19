1992-2002 yılları arasında ekrana gelen 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır'ı canlandıran Alp Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

52 yaşındaki oyuncu, dizide; Erkan Can, Işık Aras, Cihat Tamer, Esra Akkaya, Yalçın Gülhan ve Filiz Taçbaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından "Gidenlere rahmet, kalanlara selam" notuyla yayınladı.

Alp Balkan'ın paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.