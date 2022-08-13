Almanya’da aşırı sıcaklar Ren Nehri'ni kurutuyor

Kalıcı kuraklık ve yüksek sıcaklıkların, diğer nehirlerde olduğu gibi Ren Nehri'nde de su seviyesinin düşmesindeki en önemli etkenler olduğunu belirten uzmanlar, su seviyesinin daha da düşmesinin yüksek tonajlı gemilerin nehri kullanamaması anlamına geleceğini, bunun da ekonomiye olumsuz yansıyacağı uyarısında bulundu.
10-15 SANTİMETRE DAHA DÜŞEBİLİR
Federal Hidroloji Enstitüsü (BfG) uzmanı Bastian Klein, su seviyesinin düşmeye devam edeceğini, gelecek hafta bir miktar yağmur kaydedilmesinin beklendiğini ancak bunun, su seviyesinin yükselmesine katkısının beklenmediğini söyledi.
Federal Su Yolları ve Denizcilik İdaresi (WSV), Orta Ren'deki su seviyelerinin hafta sonuna kadar 10 ila 15 santimetre daha düşmesini beklediğini açıkladı.
EKİM 2018'DE DÜŞÜK SU SEVİYESİ REKORU KIRMIŞTI
Uzmanlar, düşük su seviyesine rağmen Ren Nehri'ndeki seviyenin, önemli şehirlerden Köln, Düsseldorf ve Duisburg'da 2018'deki en düşük su seviyesine ulaşmasının şimdilik beklenmediğini belirtti.
Köln'de en düşük su seviyesi Ekim 2018'de 69 santimetre iken dün öğleden sonra bu seviyenin 88 santimetre olduğu bilgisi paylaşıldı.
Duisburg'daki Federal Alman İç Deniz Taşımacılığı Birliği (BDB) geçen günlerde yolcu gemilerinin ve feribotların artık tüm iskelelere uğrayamadığını ve birçok kargo gemisinin yalnızca kısmen yüklenebildiğini duyurdu.
Köln Limanları ve Yük Taşımacılığı (HGK) Sözcüsü Christian Lorenz, Köln-Godorf limanına kaya tuzu taşıyan yük gemilerinin bazen düşük su seviyesi nedeniyle normal yükün neredeyse üçte biriyle geldiğini ifade etti.
DÜŞÜK SU SEVİYESİ REN NEHRİ İLE SINIRLI DEĞİL
Kuraklık ve sıcaklığın sadece Alman ekonomisinin can damarlarından olan Ren Nehri'nin su seviyesini düşürmediğini, Elbe Nehri gibi diğer önemli su yollarında da benzer sorunların yaşandığı kaydedildi.
Büyük nehirler ve kanallar olmak üzere ülkede yaklaşık 7 bin 350 kilometre federal su yolu bulunuyor.
Ren Nehri, dünyanın en işlek su yollarından biri olarak biliniyor.
Federal Alman İç Deniz Taşımacılığı Birliği verilerine göre, Almanya'da kayıtlı yaklaşık 2 bin gemi ile yaklaşık 10 bin kargo gemisi Avrupa'daki nehirlerde hareket halinde bulunuyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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