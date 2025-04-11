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        Haberler Dünya Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı | Dış Haberler

        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya'nın anlaması gerektiğini ifade ederken "Saldırganlık eylemleri, Rusya'nın henüz barışla ilgilenmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:47
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        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı
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        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın son saldırıları göz önüne alındığında barışın yakın gelecekte mümkün olmadığını, bu nedenle Avrupalıların Ukrayna'ya askeri desteğini artırması gerektiğini söyledi.

        Pistorius, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Ramstein formatlı 27. Ukrayna Temas Grubu toplantısının ardından İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

        Pistorius, "İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Büyük bir ilerleme kaydedebiliyoruz. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki ortaklardan gelen destek paketleri için, yapılan duyurular ve taahhütler için minnettarım. Bunun bu yıl savaş alanında kesinlikle bir etkisi olacak. Ukrayna Temas Grubu, canlı, istekli ve harekete geçmeye muktedir olduğunu kanıtladı." dedi.

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        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarına değinen Pistorius, "Bu saldırganlık eylemleri, Rusya'nın henüz barışla ilgilenmediğini gösteriyor. Ukrayna'nın güçlü bir orduya ihtiyacı var ve ancak o zaman müzakere süreci adil ve kalıcı bir barışa imkan verebilir." diye konuştu.

        Pistorius, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğü göz önüne alındığında yakın gelecekte barışa ulaşılamayacağını kabul etmeliyiz. Ukrayna'nın, ortak askeri desteğimizden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız. Rusya'nın Ukrayna'nın savaşmaya devam edebileceğini anlaması gerekiyor ve biz de onu destekleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth'in toplantıya çevrim içi katılması

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in toplantıya çevrim içi katılmasının ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteğin azalması anlamına gelip gelmediğiyle ilgili soruya cevaben Pistorius, "Bence bu, bir program meselesi. Bildiğim kadarıyla neredeyse dünyayı turladığı bir seyahatten yeni döndü. Bugün katılmayan başka bakanlarımız da var çünkü onların da başka programları var. Dolayısıyla en önemli gerçek, katılmış olmasıdır." diye konuştu.

        Pistorius, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki haftalarda ABD desteğiyle ilgili ne olacağını göreceğiz. Kristal küreye bakamıyorum. Bekleyip göreceğiz. Son bir aydır da söylediğim gibi, kendi işimize bakmamız ve yapmamız gerekeni yapmamız daha iyi. Şu anda yaptığımız şey bu. Avrupalılar olarak daha fazla sorumluluk alıyoruz. Önemli olan bu, bir bakanın fiziksel veya sanal olarak katılıp katılmaması değil."

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