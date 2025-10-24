"Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını engellemeyecek"

Airbus'ın Savunma ve Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Michael Schoellhorn, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışında görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını, müzakerelerin yakında başarıyla sonuçlanacağı konusunda oldukça iyimser olduğunu söyleyerek, Alman hükümetinin satışı engellemeyeceğini açıkça belirttiğini bildirdi.

Schoellhorn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın geçmişte öne sürdüğü siyasi çekincelerinin aşıldığını ve Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni koalisyon hükümetinin satışı engellemeyeceğini açıkça belirttiğini ifade etti.

Alman iç siyasetinde geçen yıllarda yapılan tartışmalara atıfta bulunan Schoellhorn, "Almanya'nın silah ihracatını sınırlandırma politikası çerçevesindeki bu tartışmaların artık geçmişte kaldığını düşünüyorum. Alman hükümeti açıkça beyan etti. Bunu engellemeyeceklerini, Eurofighter'ların Türkiye'ye satışı fikrini desteklediklerini söylediler. Bence bu konu kapandı." dedi.

Schoellhorn, satış konusunda görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını, halen müzakerelerin Eurofighter konsorsiyumunun İngiltere ortağı BAE Systems liderliğinde devam ettiğini anlatarak, bu görüşmelerin "ticari ve teknik" nitelikte müzakereler olduğunu, bunların da yakında başarılı şekilde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye ile uzun vadeli ortaklık

Schoellhorn, Airbus ve partnerlerinin, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üretimini artırıp bunları en son teknolojilerle donatmayı hedeflediklerini vurgularken, Türkiye'nin de Eurofighter ailesine katılmasıyla bu alanda uzun vadeli bir işbirliğini umut ettiklerini kaydetti.

"Eurofighter sadece bir savaş uçağı değil, arkasında geniş bir sistem, kapsamlı bir silah seti var." diyen Alman CEO, üzerinde çalıştıkları yeni teknolojilerin, pilotların uçarken aynı zamanda yapay zeka desteğine sahip insansız hava araçlarını da kumanda edebilmelerini sağlayacağını anlattı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının halen Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Avusturya'nın yanı sıra Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman tarafından da kullanıldığını hatırlatan Schoellhorn, bu partner ülkeler ile yeni teknolojiler hakkında fikir alışverişi ve işbirliğinin sürdüğünü vurguladı.

Airbus yetkilisi, "Türkiye Eurofighter kulübüne katılırsa, kullanıcıların bir araya geldiği gruplara da katılacak, buralarda fikir alışverişleri, daha hızlı öğrenim imkanları mevcut. Biz kullanıcıların istedikleri çözümleri sunabilmek için sürekli iletişim halindeyiz. Yani bu, sadece bir uçak satın almaktan çok daha fazlası olacak." diye konuştu.