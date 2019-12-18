18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da aşırı sağ ile mücadele kapsamında iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından yayınlanan son rapor, ülkedeki aşır sağcı tehdidinin giderek büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Teşkilatın raporunda, ülkedeki aşırı sağcıların sayısında yüzde 30'luk bir artış yaşandığı vurgulandı.
Raporda, 2018 yılında kayıt altına alınan aşırı sağcı sayısının 24 bin 100 olduğu, 2019'da bu rakamın 32 bin 200'e çıktığı kaydedildi.
Raporda, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Haldenwang, Kanat ve Genç Alternatif oluşumlarının ilk kez ırkçı olarak sayılması da dikkat çekti.
YENİ MERKEZ AÇILACAK
Teşkilatın artan aşırı sağcılarla mücadele için 600 yeni personel alacağı açıklandı.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in açıkladığı yeni plana göre, Federal Emniyet Teşkilatı ve Anayasa Koruma Teşkilatı'nda konuyla ilgili yeni bir merkez oluşturulacak ve kurumlara 300'er ek kadro açılacak.
İNTERNETE MÜDAHALE
Bakan Seehofer, alınan önlemler kapsamında internetteki nefret suçlarına karşı önlemlerin arttırılacağını dile getirerek nefret suçlarıyla daha yoğun mücadele edileceğini ifade etti.
Seehofer, bazı aşırılık yanlısı örgütlerin yasaklanması konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü belirtirken, şiddet eğilimli aşırı sağcıların sayısının yaklaşık 12 bin olduğunu ifade etti.
Almanya'da işlenen her iki siyasi suçtan birinin arkasında aşırı sağcı çevrelerin olduğu ifade ediliyor.
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