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        Almanya ile Kenya arasında göç anlaşması imzalandı

        Almanya, Kenya'daki kalifiye işçilerin ve meslek sahibi gençlerin ülkeye gelebilmesi için adım attı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Bu, şu anda ilk etkilerini hissettiğimiz vasıflı işgücü eksikliğini telafi etmemize yardımcı olabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:33
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        Göç anlaşması imzalandı
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        Almanya ile Kenya, göç anlaşmasına imza attı.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

        Basın toplantısı öncesinde Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, iki ülke arasında uzlaşmaya varılan göç anlaşmasını imzaladı.

        Başbakan Scholz, Almanya ile Kenya arasında iyi bağlantılar olduğunu ve birçok konuda işbirliği yaptıklarını, bunları geliştirmek istediklerini ifade etti.

        İki ülke arsında imzalanan göç anlaşmasına işaret eden Scholz, bu önemli anlaşmanın Kenyalılar için yeni perspektifler açtığını söyledi.

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        Scholz, bununla kalifiye işçilerin ve meslek sahibi gençlerin Almanya'ya gelebileceğini belirterek "Bu, şu anda ilk etkilerini hissettiğimiz vasıflı işgücü eksikliğini telafi etmemize yardımcı olabilir." dedi.

        Bu anlaşmanın ayrıca Kenya'dan Almanya'ya gelen ancak ülkede ikamet hakkı olmayanların geri gönderilmesini öngördüğü bilgisini de paylaşan Scholz, "Artık ülkelerine daha hızlı bir şekilde dönebilirler." ifadesini kullandı.

        Scholz, Afrika'daki barış ve istikrarın gelecekte daha da önemli olacağına işaret ederek, Afrika'nın, uluslararası kurumlarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini, bu bağlamda Afrika Birliği'nin G20 üyesi olduğunu kaydetti.

        Başbakan Scholz, ABD'nin iki Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) daimi üye olarak katılmasına ilişkin önerisini destekleyip desteklemediği sorusuna, Afrika ülkelerinin Güvenlik Konseyi'nde önemli bir rol oynamalarını sağlamanın kendilerinin de talebi olduğunu cevabını verdi.

        UKRAYNA'YA UZUN MENZİLLİ SİLAH İZNİ

        ABD Başkanı ile İngiltere Başbakanı'nın bugün Washington'da, (Ukrayna'ya) uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanmasına izin verilip verilmemesini görüşeceğini, Almanya'nın bunu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna da Scholz, "Almanya ne yapıp yapmayacağına ilişkin net bir karar verdi. Bu karar değişmeyecek. Dost ülkelerin liderleri arasına henüz gerçekleşmemiş olan görüşmeler hakkında önceden yorum yapmayacağımı anlayışla karşılayın." yanıtını verdi.

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        Alman donanmasına ait iki geminin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinden dolayı Çin ile ilişkilerin kötüleşeceği endişesi taşıyıp taşımadığı yönündeki soru üzerine Scholz, "Gemilerin geçişiyle ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Burası uluslararası bir su yolu." değerlendirmesinde bulundu.

        RUTO'YA GÖRE ANLAŞMA "KAZAN-KAZAN"

        Kenya Devlet Başkanı Ruto da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştiğini ve bugün iki ülke arasında yakın ilişkiler olduğunu söyledi.

        Bugün imzalanan göç anlaşmasının ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını ifade eden Ruto, "Şimdi, Almanya'daki potansiyeli ve çok çalışan büyük bir genç nüfusu olan Kenya'da sahip olduğumuz insan kaynağını gerçekten kullanma fırsatına sahibiz." diye konuştu.

        Ruto, anlaşmayı "kazan-kazan" durumu olarak niteleyerek, Kenya'daki gençlere Almanya'da çalışabilmeleri için yeni fırsatlar sunan bu anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

        "Almanya'da kalamayanlara da evlerine dönme şansı sunmak istiyoruz." diyen Ruto, hiçbir Kenyalının evine dönme konusunu sorun etmeyeceğini kaydetti.

        Genç nüfusun ülkeden ayrılmasının Kenya'daki iş piyasası için sorun teşkil edeceğinden endişe duymadığını ifade eden Ruto, ülkesinin büyük bir genç nüfusa sahip olduğunu ve riskler görmediğini dile getirdi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
        #kenya
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