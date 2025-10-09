Habertürk
        Almanya göçmenlere 3 yılda verilen vatandaşlık hakkını kaldırdı

        Almanya'da parlamento, ülkede 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanıyan "hızlandırılmış vatandaşlık" hakkını kaldırdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 06:52 Güncelleme: 09.10.2025 - 06:52
        Federal Meclis'te yapılan yasa değişikliğiyle, Alman vatandaşlığı için tüm başvuru sahiplerine ülkede 5 yıl ikamet şartı getirildi. Böylece daha önceki yasada yer alan, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulaması kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri yasa değişikliğine onay verdi.

        İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı konuşmada, "Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulmalı, yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

        Sol Parti ve Yeşiller Partisinden muhalefet milletvekilleri, entegrasyon politikasındaki popülist değişikliklerin entegrasyon çabalarına zarar verdiğini ve aşırı sağcı AfD'nin göçmen karşıtı propagandasına boyun eğdiğini savunarak Başbakan Friedrich Merz'in koalisyon hükümetini şiddetle eleştirdi.

        Almanya'da bir önceki hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti vatandaşlığa başvuru için 8 yıl ikamet şartını 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olanlar içinse 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı.

        #almanya
        #haberler
