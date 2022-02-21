Neden "Zeynep" kasırgası?

BU İKİNCİ... Son dakika: Zeynep Almanya'yı vurdu! Kasırgaya neden Türk ismi verdiler?

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Son günlerde Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok bölgesini etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Almanya'da "Zeynep" olarak adlandırıyor.

Alçak hava basıncının neden olduğu "Zeynep" kasırgası sebebiyle Almanya'da 9 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın demiryolu operatörü Deutsche Bahn, bin kilometreden fazla demiryolunun hasar gördüğünü açıkladı. Hamburg ve Schleswig-Holstein bölgesinde beklenenden daha

az zarar meydana geldi.

NEDEN "ZEYNEP" KASIRGASI?

Hava durumunu kaydetme geleneği Rönesans zamanlarına kadar uzansa da, iniş ve çıkışları isimlendirme geleneği çok daha kısa. 2. Dünya Savaşı'na kadar Amerikan Hava Servisi, Pasifik'te meydana gelen tayfunları kadın isimleriyle tanımlamaya başladı.

1954'te, Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität) Meteoroloji Enstitüsü'nde öğrenci olan Karla Wege, Orta Avrupa'daki hem alçak hem de yüksek tüm girdapları adlandırmayı önerdi. 1954'ten beri Enstitü, hava durumu çizelgelerinde basınç sistemlerini daha kolay takip etmek için alçak hava basınçlarını kadın isimleriyle ve yüksek hava basınçlarını erkek isimleriyle adlandırdı.

1998'de yüksek hava basınçlarına erkek, alçak hava basınçlarına kadın ismi vermenin ayrımcılık olduğu tartışmaları başladı. 2002'e Adopt-a-Vortex (Girdap edinin) kampanyasıyla meteoroloji dairesinden hava basınçlarının isim hakkı alınabilmeye başlandı. Kişiler bir miktar para vererek, kuruma bağışta bulunuyor ve isimlerini kullanabiliyor.

AHMET İSMİ DE VERİLMİŞTİ

Zeynep kasırgasının ardından Almanya'da etkili olması beklenen alçak hava basıncının adı ise Antonia.

2021'de kar getiren yılın ilk alçak basınç cephesine "Ahmet" ismi verilmişti.