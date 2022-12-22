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Haberler Dünya Almanya'nın Hannover kentinde Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı - Güncel Haberler

Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı

Giriş: 22.12.2022 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'nın Hannover kentinde Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı - Güncel Haberler
Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı
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AA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sargın 14 Aralık'ta Hannover’in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti.

Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.

Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye’deki yakınları ve Almanya’daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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