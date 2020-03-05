05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya´nın Düsseldorf kentinde, Yunanistan sınırında bulunan mültecilere destek için "Sınırları değil insanları koruyun" çağrılı yürüyüş düzenlendi.
Almanya´nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRV) Eyaletinin başkenti olan Düsseldorf´ta Yunanistan sınırında bekleyen mültecilere destek amaçlı yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve mültecilere karşı tavrı ile dikkat çeken Almanya İçişleri Bakanlığı´na çağrı yapıldı. "Sınırları değil, insanları koruyun" yazılı pankartlar açılan yürüyüşte, Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel konuşma yaptı.
Yürüyüşe katılanlar, Türkiye ile Yunanistan sınırında bulunan mültecilerin güvenli bir şekilde Avrupa Birliği topraklarına kabul edilmesini talep etti. Yürüyüşte, özellikle yanında ailesi bulunmayan ve reşit olmayan mültecilerin Almanya ve diğer AB ülkelerine kabul edilmesi istendi. Alman vatandaşlarının da katılım gösterdiği yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.
ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ALMANYA MÜLTECİLERE KAPALIDIR
Yürüyüşe katılanların çağrı yaptığı Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer´in, "AB'nin sınırında düzenli koşullara ihtiyacımız var. Bunu başarmak için elimizden gelen en iyi şekilde Yunanistan´ı destekleyeceğiz. Ne Avrupa sınırları, ne de Almanya sınırları, Türkiye´den gelen mültecilere açık değildir" ifadelerine yer verildi.
Yapılan bu açıklama, hem İçişleri Bakanlığı hem de Bakanlık Basın Sözcüsü Steve Alter tarafından Arapça, İngilizce ve Almanca olarak sosyal medyada paylaşıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!