Almanya'da istihbaratçının kitabının yayımlanmasına engel

04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süddeutsche Zeitung gazetesi ile Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan WDR ve NDR kurumlarının ortak haberine göre, 2011-2016 yıllarında BND’nin başında bulunan Schindler, BND’de bulunduğu dönem ile ilgili anılarını kitaplaştırdı.
Haberde, eski memur ve istihbaratçı olması nedeniyle Schindler için de sır saklama yükümlüğünün geçerli olduğu, bundan dolayı yazdığı kitabın BND’den sorumlu kurum olan Başbakanlık Dairesi’nin onayından geçmesi gerektiği aktarıldı.
Başbakanlık Dairesi’nin iki yıl incelediği kitabın yayımlanmasına izin vermediği belirtildi.
Dairenin, kitaptaki sakıncalı ve çıkarılması istenen yerlere şerh düştüğü ifade edildi.
Kitaptan çıkarılması istenen bölümler arasında, Schindler’in 3 BND ajanının serbest bırakılmasına ilişkin Pakistan İstihbarat Servisi'nin Başkanı ile yaptığı müzakereyle ilişkin anılar ve Başbakanlık'ta istihbarat kurumlarının başkanlarıyla yapılan toplantılarla ilgili ayrıntılar gibi konuların bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca kitapta, özellikle Alman hükümetinin mülteci politikası, Başbakan Angela Merkel ve dönemin Başbakanlık Dairesi ve Özel İşlerden Sorumlu Bakan Peter Altmaier’in eleştirildiği aktarıldı.
Kitap hakkında bilgisi olanlar, kitapta devlet sırlarının yer almadığını, daha çok deneyimler, anekdotlar, garip olaylar ve analizlerin bulunduğunu ifade etti.
Başbakanlık Dairesi'nden kitabın bu şekilde yayımlanamayacağı bilgisini alan Schindler'in, kitabı tashih ederek, daha çok stratejik bir eser ortaya koymaya yöneldiği vurgulandı.
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