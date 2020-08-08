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Almanya'da koronavirüs nedeniyle uzun süre ara verilen eğitimlere bazı eyaletlerde 2020-2021 öğretim yılı pazartesi günü yeniden başladı. Ancak Almanya'da en düşük vaka sayılarına sahip olan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde iki okul, birinde öğretmenin, diğerinde ise ise bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tekrar eğitime ara vermek zorunda kaldı. Söz konusu eyalette düne kadar toplam 910 vakası bulunduğu duyurulmuştu.

Eğitimin eyalet hükümetlerinin sorumluluğunda olduğu Almanya'da haftaya aralarında Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın bulunduğu dört eyalette yaz tatili sona eriyor. Diğerlerinde ay sonu ile Eylül ayı ortasına kadar okul tatil devam edecek.

Maske zorunluluğu uygulaması, ders, okul binası ve teneffüste mi, yoksa ders dışında bütün okulda mı zorunlu olması tartışmaları öğrencileri, eğitimcileri, velileri, hekimleri ve siyasetçileri bölüyor.

Öğrenci temsilcileri, yaptıkları açıklamalarda maske zorunluluğunu anlayışla karşıladıklarını, ancak 6-8 saat takmanın zor olacağını belirtirken Almanya Viroloji Toplumu da yaptığı bir açıklamada olası risklere karşı uyardı.

Uzmanlar, "Pandemide ve yayılmasında çocukların önemli bir rol oynamadığı yönündeki görüşe karşı sizi uyarıyoruz" açıklaması yaparken, virüsün okullarda yayılmasına ilişkin tehlikenin küçümsenmesinin hem çocukların iyiliği hem de ekonominin canlanması noktasında yapıcı olmayacağına vurgu yaptı.

Tedbirler arasında, yeni enfeksiyon vakalarına bağlı olarak sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması tavsiyesi yer alıyor. Ayrıca okul içindeki çalışmalarına bağlı olarak öğrenciler arasında belli grupların oluşturulmasının da çocuklar arasında gerekmediği sürece, öğrencilerin yollarının kesişmesini de önleyebileceğine işaret ediliyor.

Bunlar dışında virlologlar, bütün sınıflarda dersler de dahil öğrencilerin devamlı maske takması gerektiğini savunuyor. Sınıfların ve öğrencilerin bulunduğu kapalı alanların devamlı havalandırılması gibi pratik ve gerçekçi çözümlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.