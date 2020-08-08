Almanya'da koronavirüs nedeniyle uzun süre ara verilen eğitimlere bazı eyaletlerde 2020-2021 öğretim yılı pazartesi günü yeniden başladı. Ancak Almanya'da en düşük vaka sayılarına sahip olan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde iki okul, birinde öğretmenin, diğerinde ise ise bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tekrar eğitime ara vermek zorunda kaldı. Söz konusu eyalette düne kadar toplam 910 vakası bulunduğu duyurulmuştu.
Eğitimin eyalet hükümetlerinin sorumluluğunda olduğu Almanya'da haftaya aralarında Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın bulunduğu dört eyalette yaz tatili sona eriyor. Diğerlerinde ay sonu ile Eylül ayı ortasına kadar okul tatil devam edecek.
Maske zorunluluğu uygulaması, ders, okul binası ve teneffüste mi, yoksa ders dışında bütün okulda mı zorunlu olması tartışmaları öğrencileri, eğitimcileri, velileri, hekimleri ve siyasetçileri bölüyor.
Öğrenci temsilcileri, yaptıkları açıklamalarda maske zorunluluğunu anlayışla karşıladıklarını, ancak 6-8 saat takmanın zor olacağını belirtirken Almanya Viroloji Toplumu da yaptığı bir açıklamada olası risklere karşı uyardı.
Uzmanlar, "Pandemide ve yayılmasında çocukların önemli bir rol oynamadığı yönündeki görüşe karşı sizi uyarıyoruz" açıklaması yaparken, virüsün okullarda yayılmasına ilişkin tehlikenin küçümsenmesinin hem çocukların iyiliği hem de ekonominin canlanması noktasında yapıcı olmayacağına vurgu yaptı.
Tedbirler arasında, yeni enfeksiyon vakalarına bağlı olarak sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması tavsiyesi yer alıyor. Ayrıca okul içindeki çalışmalarına bağlı olarak öğrenciler arasında belli grupların oluşturulmasının da çocuklar arasında gerekmediği sürece, öğrencilerin yollarının kesişmesini de önleyebileceğine işaret ediliyor.
Bunlar dışında virlologlar, bütün sınıflarda dersler de dahil öğrencilerin devamlı maske takması gerektiğini savunuyor. Sınıfların ve öğrencilerin bulunduğu kapalı alanların devamlı havalandırılması gibi pratik ve gerçekçi çözümlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!