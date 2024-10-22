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        Haberler Dünya Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’e silah satışına karşı çıkıyor | Dış Haberler

        Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’e silah satışına karşı çıkıyor

        Almanya, son 8 haftada İsrail'e 31 milyon avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Bu gelişmelerin ardından Almanya'da yapılan anket sonucuna göre, ankete katılanların yüzde 60'ı İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:56
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        Almanya'da çoğunluk İsrail'e silah satışına karşı
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        Almanya'da yapılan anket, halkın yüzde 60'ının İsrail'e silah teslimatlarına karşı çıktığını ortaya koydu.

        Forsa araştırma şirketi, Stern dergisi için 17-18 Ekim tarihlerinde telefonda 7 bin kişiyle anket yaptı.

        Ankete katılanların yüzde 60'ı Almanya'dan İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını beyan etti.

        Soykırım suçları işleyen İsrail'e Almanya'dan silah teslimatlarının sürmesine destek verenlerin oranı yüzde 31'de kaldı.

        Ankete katılanların yüzde 9'u ise kararsız olduklarını ifade etti.

        Doğu Almanya'da ankete katılanların yüzde 75'inin, İsrail'e silah sevkiyatına karşı çıkması dikkati çekti.

        Öte yandan, Almanya İsrail'e silah satışını son haftalarda yoğunlaştırmıştı.

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        8 haftada İsrail'e 31 milyon avro silah ve askeri malzeme satışına onay

        Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, 16 Ekim'de hükümetin İsrail'e bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplam 45,74 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirmişti.

        Bakanlık, hükümetin, İsrail'e bu yıl 21 Ağustos itibarıyla 14 milyon 460 bin avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıklamıştı.

        Böylece Almanya, son 8 haftada İsrail'e 31 milyon avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

        Bakanlık "İsrail'e silah ihracatı konusunda herhangi bir yasak söz konusu olmadığını" da açıklamıştı.

        Bild gazetesi, Almanya'nın satacağı silahların "soykırım için kullanılmayacağına" dair İsrail'den yazılı güvence istediğini duyurmuştu.

        İsrail'in söz konusu belgeyi ilettiği ve bunun ardından da Başbakan Olaf Scholz'un mecliste "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız." ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

        Bu arada, Alman hükümeti 2023'te İsrail'e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Geçen yıl ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı.

        Söz konusu malzemelerin arasında taşınabilir tanksavar silahı ve makineli tüfekler gibi silahlar da bulunurken İsrail'e ihracatın büyük bir kısmı, 7 Ekim 2023'ten sonra onaylanmıştı.

        Latin Amerika ülkesi Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçlamıştı. Alman hükümeti, suçlamaları asılsız olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

        Öte yandan, Almanya’nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e silah ihracatına ilişkin ise bir açıklama yapılmıyor.

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        #almanya
        #israil
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