Almanya'da Filistin ve Lübnan'a destek gösterisinde çok sayıda protestocu gözaltına alındı

Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesi adlı inisiyatif, şehrin merkezinde bulunan Wittenbergplatz metro istasyonunun yanındaki meydanda, "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun." sloganıyla gösteri düzenledi.

REKLAM advertisement1

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Gazze'den ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Öldürülen 17 bin çocuk için yas tutuyoruz", "Senin sessizliğin soykırıma fırsat veriyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

REKLAM

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'a özgürlük", "Siyonizm suçtur", "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin İsrail'e destek vermesi eleştirildi. Eylem sona erdikten sonra göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.