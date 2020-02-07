07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'nın Thüringen eyalet meclisinde gerçekleştirilen seçimin ardından aşırı sağcıların desteğini alarak Başbakan olan Thomas Kemmerich, istifa etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, meclisin feshedilerek yeniden seçime gidilmesi konusunda önerge vereceklerini söyledi.
Kemmerich, düzenlenen basın toplantısında, Hür Demokrat Parti (FDP) grubu olarak karar aldıklarını ve yeniden seçime gidilmesini istediklerini belirtti.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) destek vermesi sonucu kamuoyundaki tepki oluştuğunun herkes tarafından görüldüğünü dile getiren Kemmerich, ''AfD ile beraber çalışma olmadı, olamaz ve gelecekte de olmayacak." ifadesini kullandı.
Kemmerich, ayrıca demokratların demokratik çoğunluğa sahip olması gerektiğini ancak şu anki eyalet meclisinde bunun mümkün görünmediğini kaydederek, ''İstifa etmem artık kaçınılmaz bir durum. FDP olarak meclisin kendisini feshetmesi ve seçime gidilmesi yönünde önerge vereceğiz.'' dedi.
FDP Genel Başkanı Christian Lindner de Başbakan Kemmerich'in istifasının doğru bir adım olacağını ve yeniden seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.
Başbakan Angela Merkel, Thüringen'deki olayı demokrasi için kötü bir gün olarak niteleyerek eyalet başbakanı seçiminin yenilenmesi taleplerini desteklediğini açıklamıştı.
Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder de Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla seçilmesine tepki göstererek eyalet meclisinde yaşananları bir kaza olarak nitelemiş ve yeniden seçim talep etmişti.
THÜRİNGEN EYALET SEÇİMLERİ
Thüringen Eyalet Meclisinde, dün, 5 milletvekiline sahip FDP'den Kemmerich, 90 milletvekilinin 45’inin oyunu alarak Başbakan seçilmişti.
Yeşiller ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteğini alan diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oy alırken, bir milletvekili de çekimser kalmıştı.
AfD’nin adayı Christoph Kindervater’e oy çıkmayan seçimde, CDU ve AfD milletvekilleri Kemmerich'i desteklemişti.
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri eyalette erken seçime gidilmesini istiyor.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Almanya'da bir eyalet Başbakanı, aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmiş oldu.
Eyalette 2014 yılından bu yana Başbakan Bodo Ramelow'un üyesi olduğu Sol Partinin mecliste 29 milletvekili bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!