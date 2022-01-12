Almanya'da AfD tartışması: Milletvekilinden 'kapatılsın' teklifi

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Wanderwitz, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, AfD hakkında kapatma davası açılmasının zamanının geldiğini belirtti.

AfD'nin başı ve uzuvlarıyla tamamen aşırı sağcı olduğunu söyleyen Wanderwitz, "AfD, özellikle Saksonya'da öyle radikalleşti ki demokrasi ve özgür demokratik düzen için çok ciddi bir tehlike oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

WANDERWİTZ'E SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

AfD’nin güçlü olduğu Saksonya eyaletinden milletvekili seçilen Wanderwitz'in, Zwönitz kentindeki ofisine bu ayın başında saldırı yapılmıştı.

Almanya’da bir partinin kapatılması için Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) veya federal hükümetinin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapması gerekiyor.

80 MİLLETVEKİLİ VAR

AfD, 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde bir önceki seçimlere göre yüzde 2.3 puan kaybederek oyların yüzde 10,3’ünü almış ve 83 milletvekili kazanmıştı ancak seçimlerden sonra 3 milletvekilinin meclis grubundan istifa etmesinden dolayı mecliste 80 milletvekili ile temsil ediliyor.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı tutumlarından dolayı AfD’nin bir bölümünü izlemeye almış, partinin tümünün takip edilmesi konusunda ise yargı süreci devam ediyor.