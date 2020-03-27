Almanya'da 29 yaşındaki bir Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Münih yakınlarında ikamet eden 29 yaşındaki S.Ç'nin "kronik akciğer rahatsızlığı" bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadının cenazesi, Türkiye'de defnedilecek.

Bu vefatın ardından Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 6'ya yükseldi.