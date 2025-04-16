Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. haftanın görünümü
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 29. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 69 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 63 puanla Leverkusen takip ediyor. Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 29. haftasının son mücadelesi, Frankfurt-Heidenheim arasında gerçekleşti.
Frankfurt, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Heidenheim'i 3-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 29. haftasında Bayern, kendi evinde BVB Dortmund ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Bayern 69, BVB Dortmund ise 42 puan ile haftayı tamamladı.
BVB Dortmund, deplasmanda Bayern ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından BVB Dortmund'un puanı 42, Bayern'in ise 69 oldu.
RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi VfL Wolfsburg takımını 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 48 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım VfL Wolfsburg ise 38 puanda kaldı.
Augsburg, bu hafta Bochum'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Augsburg oldu.
Leverkusen ile Union Berlin ligin 29. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Leverkusen 63 puana ulaşırken, Union Berlin ise 35 puana yükseldi.
Freiburg, deplasmanda M'gladbach'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
St.Pauli, bu hafta H. Kiel'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip St.Pauli oldu.
Hoffenheim, zorlu mücadelede rakibi Mainz 05'ni 2-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi Stuttgart'ı 2-1 mağlup etti.