Almanya, Bosna Hersek'i 2 golle geçti!
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, konuk olduğu Bosna Hersek'i 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Bosna Hersek deplasmanına konuk oldu. Almanya, Bilino Polje'deki maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren goller Deniz Undav'dan geldi. Deniz Undav, 30 ve 36. dakikalarda fileleri havalandırdı. Bosna Hersek'in tek golünü 70. dakikada Edin Dzeko attı.
Bosna Hersek'te golü atan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Almanya grupta 7 puana yükseldi. Bosna Hersek 1 puanda kaldı.
Almanya, bir sonraki maçta sahasında Hollanda'yı ağırlayacak. Bosna Hersek, bu kez sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.