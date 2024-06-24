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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz: Fransa'daki seçimlerden endişeliyim | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz: Fransa'daki seçimlerden endişeliyim

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı almasının ardından 30 Haziran-7 Temmuz'da erken genel seçim düzenleneceğini duyurdu. Bu seçimin kendisini endişelendirdiğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Tabiri caizse Le Pen dışındaki partilerin seçimlerde başarılı olmasını umuyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:33 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:33
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        "Fransa'daki seçimlerden endişeliyim"
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yapılacak seçimlerin sonuçlarından endişeli olduğunu söyledi.

        Olaf Scholz, Alman ARD televizyon kanalına verdiği demeçte, "Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyim, bunu açıkça söylemek istiyorum. Tabiri caizse Le Pen dışındaki partilerin seçimlerde başarılı olmasını umuyorum. Buna Fransızlar karar verecek." dedi.

        Fransa'daki seçim sonuçlarından ne çıkarsa çıksın özellikle AB toplantılarında hükümetin lideri olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göreceğini dile getiren Scholz, erken seçimleri aşırı sağın kazanması halinde yine de bir değişim olacağını vurguladı.

        Şansölye Scholz, Avrupa seçimlerinin diğer bazı ülkelerdeki sonuçlarının daha da dramatik olduğunun altını çizerek, "Bunun Almanya'da kaydettiğimiz sonuç kadar bizi üzdüğünü söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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        Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde eylül ayında seçimler yapılacağına işaret eden Scholz, söz konusu eyaletlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir başbakan seçilmesinin iç karartıcı olacağını kaydetti.

        "Avrupa'ya ve dünyaya baktığınızda bunun pek de iyi sonuçlar doğurmayacağını tahmin edebilirsiniz." diyen Scholz, ancak yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde AfD dışındaki diğer partilerin de çoğunluğa sahip olacağından emin olduğunu belirtti.

        Şansölye Scholz, AfD ile işbirliği yapmanın kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Bunun Almanya'nın geleceği açısından düşünülemez olduğunu söylemek zorundayım." şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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