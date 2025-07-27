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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Merz'den Netanyahu'ya Gazze halkına acil insani yardım ulaştırma çağrısı | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Merz'den Netanyahu'ya Gazze halkına acil insani yardım ulaştırma çağrısı

        Almanya Başbakanı Merz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki felaket insani durumdan büyük endişe duyduğunu dile getirdi ve Gazze halkına acil insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:51
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        Merz'den Netanyahu'ya çağrı
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        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de ivedilikle ateşkesin sağlanması için elinden gelen her şeyi yapması ve sivil halka acil insani yardımın hemen ulaştırılması çağrısında bulundu.

        Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merz'in, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

        Merz'in görüşmede Gazze'deki felaket insani durumdan büyük endişe duyduğunu dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Merz, Başbakan Netanyahu'dan ivedilikle bir ateşkesin sağlanması için elinden gelen her şeyi yapmasını talep etti. Merz, Netanyahu'ya Gazze'de açlık çeken sivil halka acil olarak gerekli insani yardımın hemen ulaştırılması çağrısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada, bu yardımların sivil halka hızlı, güvenli ve gerekli ölçüde ulaştırılması ve İsrail hükümetinin açıkladığı tedbirlerin ardından hızla etkili adımların atılması gerektiği vurgulandı.

        Alman hükümetinin gelişmeleri yakından izleyeceği, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupalı ortaklarla ABD ve Arap ülkeleriyle istişare içinde gelecek günlerde durumun iyileştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğine karar vereceği ifade edildi.

        Alman hükümetinin "7 Ekim 2023'te Hamas'ın Gazze'deki çatışmaları başlattığından kuşku duymadığı" savunulan açıklamada, Filistin Devletinin tanınmasının şu an için Berlin'in gündeminde olmadığı yinelendi.

        Açıklamada, Alman hükümetinin Filistin Devletinin tanınmasını, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri görmeye devam ettiği bildirildi.

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