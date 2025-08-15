Allan Saint-Maximin'den flaş Mourinho itirafı!
Fenerbahçe'den ayrılıp Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin, Meksika basınına verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüp ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
- 1
Kariyerini Meksika ekibi Club America'da sürdürme kararı alan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe ve Jose Mourinho'yla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
- 2
"HARİKA BİR İNSAN"
Meksika basınından TUDN'a konuşan Fransız kanat oyuncusu, Mourinho ile aynı takımda çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- 3
Maximin, "Mourinho benim için çok önemli... İnsanlar bazı şeyleri anlamıyor, onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan." diye konuştu.
-
- 4
"BİRKAÇ KEZ TARTIŞTIK AMA BABA GİBİDİR"
Mourinho'yu kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olarak tanımlayan Maximin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dürüst olmak gerekirse, o benim kariyerimdeki en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç kez tartıştık ama kötü bir şey olmadı. O sizin babanız gibidir. Sadece evet ya da pardon deyip odanıza gitmezsiniz. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları görmeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."
- 5
28 yaşındaki Maximin, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.