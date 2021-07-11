İlk buluşma

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Romantik komedi filmi 'Allah Yazdıysa Bozsun'un kadrosu okuma provasında bir araya gelerek hem tanıştı hem de ilk çalışmalarını gerçekleştirdi

HABERTURK.COM

'Allah Yazdıysa Bozsun' filminin başrol oyuncuları Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler, Pelin Öztekin, Emre Dinler, Emre Bulut, Valison Forseca ile usta oyuncular Nurseli İdiz ve Köksal Engür okuma provasında buluştu. Ferit Turan'ın yapımcısı olduğu Lara1 Yapımı filmin yönetmenliğini Barış Yöş yapacak.

Filmin ekibi, yapılan okuma provasında hem tanıştı hem de rolleri üzerine birlikte çalışma yaptı. Çekimleri 14 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak olan 'Allah Yazdıysa Bozsun', gösterime önümüzdeki sonbaharda girecek. Senaryosunu Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız'ın yazdığı film, hurafeyle başlayacak. Bir grup arkadaşın yastıklarının altına anahtar koymalarından sonra kaderleri değişmeye başlıyor. Kaderden kaçabilecekler mi yoksa teslim mi olacaklar? Komik ve eğlenceli hikâyede görülecek.