Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. S.M.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından kaldırımda yürüyen Ö.A.O isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Sesleri duyan Ö.A.O.'nın adı öğrenilemeyen annesi, koşup yerdeki çocuğunun yanına geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü S.M. ile yanındaki Y.A. ve Ö.A.O., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kontrollerinde otomobil sürücü S.M.'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Kaza sırasında devrilen aydınlatma direğinin savrulan parçalarının yol kenarındaki kuru temizleme dükkanında hasara neden olduğu görüldü.

Kaza ve sonrasında yaşananlar ise kuru temizleme dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; otomobilin aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen çocuğa çarptığı, sesler üzerine annenin koşarak yerde yatan çocuğunun yanına geldiği, sürücünün otomobilden çıktığı yer aldı.