HABERTURK.COM

Alkollü araç kullanımı emniyet güçleri tarafından en yoğun kontrol edilen ihlaller arasındadır. Bu durumun hayati bir sebebi bulunmaktadır. Alkollü sürücüler yüksek oranda muhakeme yeteneklerini ve kontrollerini kaybetme eğilimindedirler. Bu durum yalnızca onların ve kullandıkları araçların değil trafikteki tüm insanların hayatlarını çok yüksek oranda tehlikeye atmaktadır. Bu sebeple alkollü araç kullanımına yasalar ile düzenlenen cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Alkollü araç kullanımının cezası her alkollü sürücüye uygulanmaz. Yasalarla belirlenen sınırlar aşıldığında sürücüler cezai yaptırımlarla karşılaşırlar. İşte 2023 alkollü araç kullanma suçu, cezası ve promil sınırı…

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Alkollü araç kullanma cezası 2023 yılı için 4 bin 64 TL’dir. Bu ceza ilk defa alkol promil limitini aşan sürücüler için uygulanır. Uygulanacak para cezasının yanı sıra sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konur.

İkinci defa promil sınırını aşan sürücüler için uygulanacak para cezası 5 bin 96 TL olarak belirlenmiştir. İkinci defa alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine ise 2 yıl boyunca el konulur.

Promil sınırını üçüncü defa aştığı tespit edilen sürücülere 8 bin 190 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine bu defa 5 yıl süreyle el konur.

Tüm bunların yanı sıra promil değeri 1.00 üzerinde olan sürücüler kaçıncı kez sınırı aştığına bakılmaksızın cezai yaptırımların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da yargılanırlar. Kesilen cezalar 15 gün içinde ödendiği takdirde yüzde 15 indirim uygulanır. Kesilen cezalar idari para cezası kapsamında olduğundan ödenmediği takdirde hapse dönüştürülmez, icra yolu ile tahsil edilir.

Alkollü Araç Kullanma Promil Sınırı

Alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulanabilmesi için belirlenen sınırlar hususi araçlar için 0.50 promil, bunun dışında kalan araçlar için 0.20 promil olarak belirlenmiştir. Bu promil sınırları üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülere idari para cezası verilir ve ehliyetlerine el konur. Tüm sürücüler için ise 1.00 promil üst sınır olarak belirlenmiştir. 1.00 promil üzeri alkollü olduğu tespit edilen sürücüler Türk Ceza Kanunun 179.maddesi kapsamında suç işlemiş sayılır ve buna göre cezalandırılır.

Alkollü Araç Kullanma Suçu

Alkollü araç kullanma cezası Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre yapılan tespit sonucunda promil değeri 1.00 üzerinde olan sürücüler hakkında ayrıca TCK 179.uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Bu maddeye göre kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 1.00 promil üzerinden alkol kullanımı tespiti yapılan sürücüler için cezai süreç başlayacağı gibi idari para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı da uygulanır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ehliyete El Koyma

Alkollü araç kullanırken promil sınırı üzerinde uygulanan cezalar arasında sürücülerin ehliyetine belirli bir süre el konması da vardır. Buna göre ilk defa promil sınırı üzerinde tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine 6 ay süreyle el konur. İkinci defa promil sınırını aşan sürücülerin ehliyetlerine ise 2 yıl süreyle el konur. Üçüncü defa promil sınırı üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konur.

Ehliyetine el konan sürücüler belirtilen sürenin sonunda idari para cezalarının ödeme dekontlarıyla birlikte ehliyetlerini geri alabilirler.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

Ehliyetine el konulan sürücüler elbette bu yönde itirazda bulunabilirler. İtirazı lehine sonuçlanan sürücüler ehliyetlerini geri alabilirler. Alkollü araç kullanma cezası itiraz ya da iptali için başvuran sürücüler hiç veya cezaya yeterli seviyede alkol almadığı yönünde itirazda bulunabilirler. Bunun haricinde alkol seviyesi ölçümü yapan cihazların hukuka aykırı olarak kullandırılmış olması veya alkol metrenin 6 aylık bakımlarının yapılmamış olduğu gibi itirazlarda bulunabilirler.

Alkollü araç kullanımında ceza alan sürücüler cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerinde itirazda bulunmalıdırlar. Aksi halde cezaları kesinleşmiş olur. Bununla birlikte eğer alkollü araç kullanma cezası yanında bir idari yaptırım kararı da verilmiş ise kararı veren kolluk biriminin bulunduğu İdare Mahkemesine 60 gün içinde başvuru yapılabilir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenir?

Adınıza yazılan alkollü araç kullanma cezası ya da trafik cezalarını E-devlet üzerinden kolayca öğrenebilir ve ödeyebilirsiniz. Bunun haricinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir idaresi Başkanlığından da trafik cezalarınızı ödeyebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut