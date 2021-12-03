Yeniden hayata dönüyor 0:00 / 0:00

Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen ve 20 Kasım'da ziyarete açılan, 'HOPE ALKAZAR'' projesi; 11 senedir hizmete kapalı olan, Beyoğlu'nun başlıca sembollerinden Alkazar Sineması'nı yapay zeka ve inovasyon olguları ile yeniden hayata döndürüyor

HABERTURK.COM

Eserlerinde AI ve Dataları piksellere işleyen ve muazzam sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un Nike desteğiyle hayata geçirdiği 'Alkazar Rüyası' projesinde tam 150 Yeşilçam filminden kareler bulunuyor. Proje, bu kadar fazla sayıda sinema filminden elde edilmiş verinin AI ile birleşerek fiziksel bir deneyime dönüştürülmesi konusunda dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Alkazar rüyası, dünyada ilk defa eski sinema arşivleri ile yapay zekanın bir araya getirildiği ve izleyici hareketleri sayesinde form değiştirebilen interaktif bir deneyim sunuyor. Alkazar Rüyası'nın ilk 12 dakikası, yapay zeka tarafından oluşturulan eşşiz bir sinema sekansı sunuyor. Sekansın içerisinde 150'den fazla Yeşilçam filmi ile bu filmlere ait kayıtlar ve görüntüler yer alıyor. Refik Anadol ile ekibinin Türk sinema arşivlerine dalarak elde ettiği ve ezber bozan bir biçimde görselleştirdiği bu verilerden oluşan ilk 12 dakika ziyaretçiyi mekanın mimarisi ve tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı hatıralarla bağ kurmaya davet ediyor. 'Alkazar Rüyası'nın son 8 dakikasında ise Refik Anadol bir ilki deniyor. Bu bölümde yapay zeka ve hareket bir araya geliyor ve insanlar ilk defa katılımcı olarak kolektif bir pigment halinde sahnenin parçası oluyor. Ziyaretçi bu kısmı ister gezerek ister dans ve yoga gibi çeşitli özel spor seanslarına katılarak deneyimleyebiliyor. Nike'ın öncülüğünde spor ile bütünleşen interaktif deneyim ile hareket etmenin gücünü tam anlamıyla yaşayabiliyor.

Nike'ın Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü ve Ülke Lideri Ahu Altuğ'un yer alacağı MMA Etkinliği panelinde Ahu Altuğ, Hope Alkazar Sahnesi'ni eşsiz kılan yönlerini anlatmak için heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi; "Türkiye'nin çok daha fazla umuda, heyecana, cesaretlendirilmeye, farklı fikirlere ihtiyacı olduğu doğru bir dönemde; Nike olarak nasıl bir platform oluşturabiliriz ki kültürü, sanatı, sporu bir araya getiren, özellikle gençler için kendini rahat ifade edebildikleri, hayal kurabildikleri, kurdukları hayalin peşinden gidebildikleri bir platforma dönüşür niyetiyle yola çıktık. Bu yüzden platformun ismi 'HOPE ALKAZAR' oldu.

Geçmişi de anarak ve mekânın kendi doğasına ve büyüsüne inanarak bu platformu oluşturduk, Ayrıntılarını MMA'de ki oturumumuzda paylaşacağız ‘' dedi. Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol ise; ‘'Refik Anadol Studio'' tarafından büyük teknolojik yatırımlarla tasarlanan 'Alkazar Rüyası'nın çıkış noktasını: "İşlerimde yapay zekâ ve veriyi 10 yıldır kullanıyorum. Fakat daha önce hep hayalim olan, ‘'Bir Mekân Rüya Görebilir mi?'' sorusu aslında uzun bir araştırma süreci. Alkazar gibi bu kadar malzemesi olan bir sinema salonunu anıyla, saygıyla, yapay zekayla birleştirmek çok muazzam. Bu proje için; 1947 - 2010 yılları arasında 150 adet Türk sinemasında yer alan duayenlerin aklından, zihninden çıkmış eserleri kullandık. Bunu yaparken de yapay zekayı bir restorasyon biçimi olarak, hatırlama biçimi olarak kullandık" sözleriyle ifade etti.

Kullanıcılar bu platformda spor, sinema, tiyatro ve farklı pek çok deneyimi yaşamaya devam edecek. Programların çok büyük bir bölümüne katılım ücretsiz olacak. Programlarda yer almak için Nike ve HOPE Alkazar'ın web sayfası üzerinden önden kayıt yaptırılabilecek.

Bugüne kadar etkinliklerinde Yapay Zeka ve İnovasyon konularını sektörün fikir önderleriyle işleyen MMA Türkiye'nin SMARTIES İnovasyon ve Yaratıcılık Günleri özelinde ilk kez yaratıcılık ve yapay zekayı bir araya getiren dünya çapında bir sanatçı ile sektör meraklılarını buluşturmaya hazırlandığı sanal etkinlik için gün sayıyor.