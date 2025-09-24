Aliye Uzunatağan: Gelinlik giymek hiç istemedim

Aliye Uzunatağan,kızı Ayşecan Tatari'nin Youtube kanalına konuk oldu. Usta oyuncu, 3 kez evlendiğini belirterek, evlilikle ilgili düşüncelerini anlattı. Uzunatağan; "3 kere evlendim. Kızım söylememi çok istiyor. İlk evliliğimi iki ablam evlendiği için heves ettim. Gelinlik giymek hiç istemedim" dedi.

Annesini destekleyen Ayşecan Tatari; "Ben de... Hiç öyle gelinlik hayalleri olan bir kız değildim. Hatta gittim ve yurtdışında evlendim. Annem yoktu, babam yoktu. Facetime'dan nikâhı izlediler. Bir kere deneniyor, belki artık sonraki kuşaklar denemekten vazgeçerler" diye konuştu.

Ayşecan Tatari, ABD'de evlendiği Edip Tepeli'den boşanmıştı. İkilinin, Müjgan adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Evliliklerde sohbetlerin bitmesine dikkat çeken Aliye Uzunatağan; "Laf bitiyor evlilikte. Sen bir şey söylesen onun ne cevap vereceğini biliyorsun. Ne kadar sıkıcı bir şey. Ye, iç, yat, uyu, kalk... İki insanın bir arada yaşaması için birlikte bir şeyler üretmesi lazım bence..." dedi.

Ayşecan Tatari, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Duygu' karakteriyle ünlenmişti.