11 KASIM "BEKARLAR GÜNÜ"NDE YENİ İNDİRİMLER

Bekarlar Günü, Çin’de resmi olmayan bir özel gün olarak ortaya çıkış yaptı. İlerleyen zamanlarda pek çok marka bu özek günü benimsedi ve bir alışveriş indirimi olarak belirledi. Bu sayede Bekalar Günü’nde dünyanın en büyük mobil alışveriş siteleri indirim festivalleri düzenledi.