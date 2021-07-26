"BU ACI ÖMÜR BOYU İÇİMİZDE"

Ünlü şarkıcının eşi Buse Varol ise, "Seni hep böyle gülen yüzünle hatırlayacağım canım Selçuk'um. Daha beraber yapacağımız çok şey vardı. Bir ay önce konuşmuştuk Temmuz'un 20-21'inde gideceğimiz yeri. Olmadı be Selçuk'um. Burak ammosunu çok özleyecek. Seni hiç unutmayacak. En son gün gördüm ya seni. İyi ki sana seni sevdiğimi söyleme şansı verdi Allah bana. Bu dünyadaki tanıdığım en iyi insan sendin hiç kalbimi kırmadın. Hep 'senin yerin ayrı yengoş' derdin. Senin de kalbimdeki yerin çok büyük ve hiç kapanmayacak. Ömür boyu bu acı içimizde. İyi ki kardeş oldun bana, iyi ki çocuklarımın amcası sen oldun." mesajını paylaşmıştı.