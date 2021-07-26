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Alişan'dan acılı ziyaret! Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti - Magazin haberleri

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü kardeşini toprağa veren şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın mezarını düzenletip, çiçekler de ektirdi

26.07.2021 - 11:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, beş gün önce hayatını kaybetmişti. 39 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

  • "NE OLUR GİTME!"

    Selçuk Tektaş için geçtiğimiz hafta çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Ayakta durmakta güçlük çeken Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryadı yürekleri yakmıştı. Cenaze namazının ardından tabutun araca konulduğunu gören Merve Tektaş, "Selçuk ne olur gitme" diyerek, feryat etmişti.

  • Alişan, kardeşine veda ederken gözyaşlarına boğulmuştu. Selçuk Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

  • HER GÜN KARDEŞİNİ ZİYARET EDİYOR

    Kardeşini o günden beri yalnız bırakmayan Alişan'ın her gün mezarlığa gidip, dua okuduğu öğrenildi. Geçtiğimiz gün de Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret eden 45 yaşındaki şarkıcının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (Fotoğraf: Magazin Burada)

  • KARDEŞİNİN MEZARINI YAPTIRDI

    Kardeş acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın mezarını düzenletip, çiçekler de ektirdi.

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