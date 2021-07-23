Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş sosyal medyanın gündeminde. Haziran ayının son haftasında koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hayatını kaybetti... Selçuk Tektaş'ın hayatı ve sağlık durumuna dair her şeyi haberimizde derledik...

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 41. yaşını kutlayan Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapmaktadır.

SELÇUK TEKTAŞ NE ZAMAN, NEDEN VEFAT ETTİ?

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber 21 Temmuz'da geldi. 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.