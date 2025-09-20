Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4’üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Dün başlayan etkinliklerde şarkıcı Alişan, Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı.

Konsere giden Bingöllüler, alanı doldurdu. Alişan'ın en son 25 yıl önce kentte verdiği konsere ait görüntüler de ekrandan gelenlere izletildi. 25 yıl sonra yeniden Bingöl'de sahne alan Alişan; "Burada doğmadım, büyümedim ama Bingöllü bir anne ve babanın çocuğu olarak her zaman Bingöl ile gurur duydum. Her yerde, Bingöllü olduğumu da gururla söylüyorum" dedi.

GAZZELİLER İÇİN SÖYLEDİ

Gazze'de yaşanan soykırıma da tepki gösteren Alişan, Gazzeliler için 'Dünyadan Uzak' isimli şarkıyı söyledi. Filistin bayrağının olduğu atkı takarak konserine devam eden Alişan; "Her konserimde söylüyorum. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana, ülke diyenin yüzüne tüküreyim. İnşallah siyonist rejim ve İsrail diye bir ülke kalmaz" diye konuştu.