'Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz, bakıcılar annenin yükünü alırlar, yaptıkları sadece bu, oğlumuz hep yanımızda ve onunla asıl ilgili anne baba görevlerini biz yerine getiriyoruz, evladımıza kendimiz bakıyoruz' dedi.

'Her anne baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da degistiriyorum' dedi. Bakıcılarının 4 diplomalı bir bakıcı olduğunu söyleyen Alişan 'Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk' dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oğulları Burak ve ailesi ile yemek yiyen Alişan çocuk bakmada usta olmaya başladığını söyledi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oğulları Burak ve ailesi ile yemek yiyen Alişan çocuk bakmada usta olmaya başladığını söyledi.

'Her anne baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da degistiriyorum' dedi. Bakıcılarının 4 diplomalı bir bakıcı olduğunu söyleyen Alişan 'Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk' dedi.

Bakıcının annenin hayatını kolaylaştırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyleyen Alişan bakıcı tutan ailelere çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar şeklinde sosyal medyadan gelen tepkilere yönelik açıklama yaptı.

' Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz, bakıcılar annenin yükünü alırlar, yaptıkları sadece bu, oğlumuz hep yanımızda ve onunla asıl ilgili anne baba görevlerini biz yerine getiriyoruz, evladımıza kendimiz bakıyoruz' dedi.