Kötü yorum yapan takipçilerime sesleniyorum; bence bazen çok komik oluyorsunuz. Neden? Çünkü beni takip ediyorsunuz ve benim fotoğrafımın altına 'Çok çirkinsin', 'Ne biçim annesin!', 'Mini etek mi giyilir?' falan gibi komik komik şeyler yazmayın ya da beni takip etmeyin. Ki bence hayat felsefeniz şu olsun; rahatsız olduğunuz hiçbir şeyi hayatınızda tutmayın.