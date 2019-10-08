Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.