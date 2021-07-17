Alina Boz ve Mithat Can Özer ne zaman sevgili oldu?

Ünlü oyuncu Alina Boz, tatil sezonunu sevgilisi Mithat Can Özer ile Bodrum'da açtı. Önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere takılan sevgililer, dostlarıyla sohbet etti. Aşkları yaklaşık üç yıldır devam eden çift, böylelikle ilk kez yaz tatilinde görüntülenmiş oldu.

ALİNA BOZ VE MİTHAT CAN ÖZER NE ZAMAN SEVGİLİ OLDU?

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu şarkıcı Mithat Can Özer ile üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, sevgilisiyle birlikte sezonu Bodrum'da açtı.