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Alık Tanımı:

Alık kelimesinin anlamı; doğru düzgün düşünemeyen, unutkan, sersem, aklını iyi kullanamayan, düşüncesiz, bön, aptal, budala, düzensiz ve dağınık olarak tanımlanır.

Alık Nedir TDK:

Düzensiz, tertipsiz, alıngan, hassas, yalan söyleyen, unutkan kimse, sersem, aptal, bön, dağınık, akılsız, sözünde durmayan, dönek ve ne yaptığının farkında olmayan olarak ifade edilir.

Alık Örnek Anlatımı:

Alık; herhangi bir durum veya olay karşısında ne yaptığını anlayamayan veya ne yapacağını bilemeyen, düşüncesiz kimse, herhangi bir konu hakkında ne yorum yapacağını bilmeyen, manasızca etrafına bakıp durma, akılsız gibi davranmak ve odaklanmamak olarak da anlamlandırılır.

Ayrıca hayvanların taşıdığı yüklere ve eski olan kirli giysiler için de alık kelimesi kullanılır.

Alık Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bana öyle alık alık bakmandan rahatsız oluyorum.

Bu kadar alık olduğuna inanamıyorum.