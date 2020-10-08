İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen alıç meyvesi özellikle sindirim sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda elma ve üzüm sirkelerini aratmayacak olan alıç sirkesinin yapımı da çok basit. İşte alıç sirkesi tarifini sizlere paylaşıyorum.
Kaç Kişilik: 1 büyük kavanoz
Hazırlama Süresi: 15 dakika
Pişirme Süresi: 0
Alıç Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:
1 kg alıç
1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu
1 adet elma
1 çay bardağı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 litre su
Alıç Sirkesi Yapılışı:
Yaklaşık 5 litre olan cam bir kavanozun içine su ekleyin.
Alıçları güzelce yıkayın.
Ardından fazla sularını süzdürüp, kurulayın.
Ardından alıçları, içi su dolu kabınızın içine koyun.
Elmayı da dilimleyerek ilave edin.
İçine tuz, şeker ve sirkeyi de ilave ederek, kavanozun ağzını sıkıca kapatın.
Sıkıca kapadığınıza emin olduğunuz karışımı güzelce çalkalayın.
Gün ışığı alan bir odada sabah ve öğle saatleri arasında güneş ışığının altında, diğer saatler gün ışığı almayacak bir şekilde, serin ve kuru bir ortamda bekleterek mayalanmasını sağlayın.
Yaklaşık mayalanma süresi 10 gün.
Mayalanan alıç sirkenizi bir süzgeç yardımıyla süzün.
Meyve parçalarının girmesini önleyerek, cam bir şişenin içine aktarın.
Karanlık, serin ve kuru bir yerde muhafaza ederek tüketebilirsiniz.
Püf Noktası:
Tüm alıçlar dibe çökmüş ise, sirkeniz olmuş demektir.
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