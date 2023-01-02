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Haberler Basketbol STBL Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko: 71-76 (MAÇ SONUCU) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç sonuçları

Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko: 71-76 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 76-71 mağlup etti.

Giriş: 02.01.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko: 71-76 (MAÇ SONUCU) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç sonuçları
İHA / HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor'a konuk olan lider Fenerbahçe Beko, rakibini 76-71'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 11. galibiyetini alırken, İzmir temsilcisi ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Kaan Büyükçil xx Serhat Büker xx, Murat Ciner xx
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xx 14, Dorukhan Engindeniz xx 5, Prewitt x 2, Aldridge xx 10, Simmons xxx 19, Ege Arar x 4, Chery xxx 17, Nusret Yıldırım x
Fenerbahçe Beko: Edwars xx 11, Wilbekin xx 9, Pierre xx 10, Hayes-Davis x 2, Motley xxx 15, Metecan Birsen x 4, Samet Geyik x, Melih Mahmutoğlu x 4, Şehmus Hazer x 2 , Guduric xxx 19
1. periyot: 19-21 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 37-37
3. periyot: 53-56 (Fenerbahçe Beko lehine)

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