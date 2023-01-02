Sarı-lacivertliler bu sonuçla 11. galibiyetini alırken, İzmir temsilcisi ise 8. kez mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor'a konuk olan lider Fenerbahçe Beko, rakibini 76-71'lik skorla mağlup etti.