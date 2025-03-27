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        Haberler Gündem Güncel Aliağa'da taksi ücretlerine düzenleme | Son dakika haberleri

        Aliağa'da taksi ücretinde yüzde 25 artış

        İzmir Aliağa'da taksi ücretlerinde taksi ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı. Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, "Yeni fiyat düzenlemesi, esnafın ayakta kalabilmesi için zorunlu hale geldi. Vatandaşlarımızın da bu süreci anlayışla karşılayacağını umuyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:56
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        Aliağa'da taksi ücretlerine düzenleme
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        İzmir'in Aliağa ilçesinde taksi ücretlerinde düzenlemeye gidildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, ilçede ticari taksilerde yüzde 25 oranında fiyat artışı yapıldı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 20 TL'den 25 TL'ye, kilometre başına ücret 30 TL'den 36 TL'ye yükseltildi. İndi-bindi ücreti ise 90 TL'den 120 TL'ye çıkarıldı.

        Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, fiyat artışına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Akaryakıt fiyatları başta olmak üzere bakım, sigorta ve diğer maliyetler sürekli artıyor. Bu durum, taksici esnafımızı ciddi anlamda zorladı. Yeni fiyat düzenlemesi, esnafın ayakta kalabilmesi için zorunlu hale geldi. Vatandaşlarımızın da bu süreci anlayışla karşılayacağını umuyoruz."

        Düzenlemeyle birlikte Aliağa'daki tüm ticari taksilerin taksimetreleri güncellenerek yeni ücretler uygulamaya konuldu.

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