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Ali Sunal: Canım yeğenim Nova 1 yaşında!

Ali Sunal: Dayın sana bayılıyor

Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın bebeği Nova 1. yaşına bastı. Nova'ya ilk doğum günü kutlaması ise dayısı Ali Sunal'dan geldi

04.03.2022 - 13:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018'de nikah masasına oturan oyuncu Ezo Sunal ve müzisyen Ömer Öztüyen'in kızları Nova, 1. yaşına girdi. Ali Sunal da yeğeni Nova'nın doğum gününe özel duygusal bir mesaj yayınladı.

  • "HEP BERABER BÜYÜYELİM GÜZEL KIZIM"

    Sosyal medya hesabından yeğeni ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sunal, gönderisinde "İlk görüşte aşka inanır mısınız? İşte ben böyle ilk görüşte aşık oldum... Galiba o da bana boş değil. Canım Nova'm ilk yaşın kutlu olsun, daha nice güzel yaşların olsun. Hep beraber büyüyelim güzel kızım. Dayın sana bayılıyor." ifadelerine yer verdi.

  • "GÜZEL BEBEĞİM 1 YAŞINDA"

    Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Sunal, fotoğrafına "Şuna bakar mısınız? Canım yeğenim canım Ezo'mun Ömer'imin aşkı, güzel bebeğim 1 yaşında. İyi ki doğdun Nova'cığım." notunu düştü. 

  • "BUNU HER YIL TEKRARLAMAYI DENEYECEĞİM"

    Ezo Sunal da kızı omzunda yatarken çektiği bu selfie'sini şu sözlerle yayınladı:

    Nova'nın doğduğu saatte ev halimizle, olduğumuz gibi, o anda selfi çektim. Nova da tam o an sarıldı. Bunu her yıl tekrarlamayı deneyeceğim, bakalım seneye ne durumda olacağız... Bu geçen yıl için söylenecek çok söz var fakat tek kelimeyle özetlemek gerekirse; minnettarım... İyi ki doğdun Nova.

  • İKİ ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal da 2018'de avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftin, Narin ve Nil adından iki kızı bulunuyor.

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