"BUNU HER YIL TEKRARLAMAYI DENEYECEĞİM"

Ezo Sunal da kızı omzunda yatarken çektiği bu selfie'sini şu sözlerle yayınladı:

Nova'nın doğduğu saatte ev halimizle, olduğumuz gibi, o anda selfi çektim. Nova da tam o an sarıldı. Bunu her yıl tekrarlamayı deneyeceğim, bakalım seneye ne durumda olacağız... Bu geçen yıl için söylenecek çok söz var fakat tek kelimeyle özetlemek gerekirse; minnettarım... İyi ki doğdun Nova.