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        Haberler Gündem Medya Ali Sirmen yaşamını yitirdi - Son dakika haberi

        Gazeteci yazar Ali Sirmen yaşamını yitirdi

        Gazeteci yazar Ali Sirmen 84 yaşında hayatını kaybetti. Hukukçu ve oyuncu kimliği ile de tanınan Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:45
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        Ali Sirmen yaşamını yitirdi
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        Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi gazeteci Ali Sirmen (84) yaşamını yitirdi.

        Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncu kimliği ile de tanınan Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

        İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sirmen'in vefatıyla ilgili paylaştığı mesajda, "Cumhuriyet Gazetesi’nin duayen yazarı Ali Sirmen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına ve Cumhuriyet camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        ALİ SİRMEN KİMDİR?

        Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

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        1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programı, Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

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