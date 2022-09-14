"Şarkılar sabun köpüğü gibi sönüp, gidiyor"

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ali Rıza Binboğa, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Müziği bırakmadığını söyleyen Binboğa, "Müziği bırakmamız mümkün değil. Eserlerim dijital ortamda yayınlanıyor, hepsi de ilgi görüyor" dedi.

"SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ SÖNÜP GİDİYOR"

Müzik camiasının üretim açısından kısırlaştığını söyleyen Ali Rıza Binboğa, "Büyük bir kolaycılık var. Siz internete girdiğiniz zaman binlerce melodi görüyorsunuz, onlardan bir ya da ikisinin ölçüsünü alınca onunla eser üretiyorsunuz, bu da yalan oluyor. Duyguyla, yürekten gelen, düşünülerek yapılan eserler olmadığı için sabun köpüğü gibi sönüp, gidiyor" diye konuştu.