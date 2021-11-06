Ali Koç'tan divana tepki! Konuşmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'ndaki gergin ortama tepki göstererek kısa bir konuşma yaptı. Koç, konuşmasından önce Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve bazı kurul üyeleri arasındaki tartışmalar nedeniyle "Tam 5 saattir buradayız. 3 saattir ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Bugün az konuşacaktım. Soruları cevaplamayı düşünmüyordum. Konuşacaklarımı da konuşmayı düşünmüyorum bu ortamı gördükten sonra. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç kürsüden indikten sonra masaya dönüp notlarını aldı ve salondan hızlıca ayrıldı.