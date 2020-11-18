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Variety'nin aktardığına göre Koç'un fiyatını peşin ödediği malikanenin 9 bin fit kare (837 m²) yaşam alanı bulunurken, en az altı araç alabilecek ilave 1240 fit karelik (115 m²) alana sahip bir yer altı garajı da içeriyor.

Malikanenin içinde açık bir büyük oda, şömineli bir oturma alanı, mutfak ve bir Amerikan bar bulunurken; büyük odanın içinden, tabandan tavana cam sürgülü kapıların arkasından havuz alanını ve ötesini gören bir açık bir ofis de var.

Ayrıca ana katta, butik tarzı bir gardırop içeren ve bir havuz, spa ile Baja güneşlenme rafının bulunduğu arka verandaya açılan bir ana dinlenme yeri bulunuyor. Alt katta şarap rafı ile tamamlanan parti yapmaya uygun tarzda bir bar, sinema ve dört misafir odası mevcut.