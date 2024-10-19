MasterChef yeni bölümünde Ali Çuhadar'ı ağırlıyor. Ali Çuhadar, katıldığı programda mutfağa ve mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. MasterChef'e konuk olacak Ali Çuhadar'ın hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ali Çuhadar kimdir, nereli? MasterChef'e konuk olan Ali Çuhadar nerelerde çalıştı? İşte detaylar...